Еще один российский боксер пробился в полуфинал чемпионата мира

В Екатеринбурге продолжается чемпионат мира по боксу. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в полуфинал соревнований в весовой категории до 91 кг.

В четвертьфинале Гаджимагомедов выиграл у англичанина Чивона Кларка. Все судьи отдали победу россиянину. В полуфинале Муслиму предстоит бой Радославом Панталеевым.

Ранее полуфиналистом стал Глеб Бакши (весовая категория до 75 кг). В весовой категории до 63 кг Илья Попов проиграл кубинцу Энди Крусу Гомесу и завершил борьбу.