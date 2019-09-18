Радио "Маяк" представило умную колонку для детей

Радиостанция "Маяк" анонсировала выпуск первой умной колонки PRESTIGIO SMARTMATE MAYAK EDITION с голосовым помощником "Алиса" от "Яндекса".

Отличительная особенность колонки, выделяющая её среди других смарт-спикеров – навык "Маяк детям", которому будет обучена "Алиса". Он разработан специально для детей. За основу взята концепцию образовательного проекта станции "Хочу всё знать".

Навык можно будет включить с помощью голосовой команды "Алиса, включи навык "Маяк детям", после чего голосовой помощник ответит на вопросы ребёнка.

Основные функции смарт-спикера остались прежними: "Алиса" разбудит утром, расскажет о последних новостях, погоде и пробках, напомнит о запланированных делах, включит любимую музыку, а на ночь прочитает сказку.

Как подчеркнул первый заместитель директора филиала ВГТРК ГРК "Радио России" Рустам Вахидов, совместные разработки с командами Яндекса и Prestigio велись с начала 2019 года.

"Сегодня "Маяк" — один из крупнейших производителей аудиоконтента и подкастов для русскоязычной аудитории во всём мире. Мы подумали, что, если соединить возможности трёх сторон: "Яндекс", Prestigio и "Маяк", получится отличный оригинальный продукт", — подчеркнул Вахидов.

Официальная презентация колонки пройдёт в ноябре в рамках ежегодной международной конференции Российской академии радио. В конце 2019 года PRESTIGIO SMARTMATE MAYAK EDITION поступит в продажу в России, Белоруссии и Казахстане. Колонка будет представлена в двух цветах – строгий чёрный и смелый красный.