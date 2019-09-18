Путин: цифровая платформа для жалоб бизнесменов будет обязательно внедрена

Президент России Владимир Путин в среду, 18 сентября, провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, во время которого шла речь о продвижении новых проектов. В их числе внедрение так называемой цифровой платформы, с помощью которой предприниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов. Путин пообещал, что будет добиваться этого, сообщает "Россия 24".

Российский лидер отметил, что сейчас представлены предложения по поводу того, что и как нужно сделать в этом направлении. Путин подчеркнул, что это проходит непросто, поскольку он знает реакцию некоторых своих коллег на данные инициативы. Глава государства сообщил, что сделает все для того, чтобы предлагаемая система в более совершенном виде или в каком-то другом была внедрена.

Владимир Путин отметил, что не видит в этом ничего опасного для правоохранительной сферы. Наоборот, это поспособствует тому, чтобы она стала более эффективной, отвечала требованиям сегодняшнего дня, обеспечивала интересы общества как в целом, так и отдельных граждан, а также предпринимательского сообщества.

Ранее гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила президенту о том, что цифровая платформа заработает с 15 ноября. Она рассказала, что совет директоров автономной некоммерческой организации, которая станет оператором данной платформы, возглавил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Перед началом заседания российский лидер осмотрел выставку передовых проектов в сферах образования, медицины, городского и технологического развития. Путину показали установки квантовой передачи информации, которые могут использоваться в различных сферах и гарантируют защиту данных. Кроме того, главе государства продемонстрировали сверхчувствительные сенсоры, предназначенные для повышения точности работы оптических радаров на беспилотном транспорте.

Также Владимир Путин поздравил генерального директора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву с прошедшим днем рождения и вручил ей букет цветов.