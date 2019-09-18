Дорожный конфликт в Москве со стрельбой из сигнального пистолета попал на видео

На Варшавском шоссе дорожный конфликт закончился выстрелом сигнальным патроном в горло.

По информации пресс-службы МВД по ЮЗАО Москвы, выстрелу предшествовал дорожный конфликт. Водители не поделили дорогу, и один из них, разозлившись, выбежал пообщаться со своим оппонентом с глазу на глаз.

Сидевший в автомобиле мужчина решил избежать непосредственного контакта, выстрелил сигнальным патроном и спешно уехал.

Заряд попал пострадавшему в горло, патрон застрял в одежде и некоторое время горел, пока его не удалось потушить. Мужчине понадобилась медицинская помощь, и его госпитализировали.

Знакомая водителя обратилась в полицию. Вскоре стрелка задержали в Подмосковье и изъяли у него "предмет, схожий с травматическим оружием".

Обладатель пистолета стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье "Хулиганство". Мужчина был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.