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18 сентября 201916:21

В Саратове напавший на врача рецидивист сознался в изнасиловании

Руслан Шамуков/ТАСС

В Саратове по подозрению в изнасиловании врача задержали 55-летнего рецидивиста. Признавший свою вину бездомный мужчина был судим за разбой и убийство. Допрос подозреваемого сняли на видео.

 

На 24-летнего терапевта местной поликлиники мужчина напал около 17:30 вечера 16 сентября. Он вызвался помочь врачу найти дом, где живет пациент, но по пути схватил ее за шею, затащил в кусты и надругался над женщиной.

Спустя сутки подозреваемого задержали, отпираться он не стал, признавшись в содеянном. Как оказалось, в 2004 году мужчина сначала получил три года условно за грабеж, а затем сел на полгода за угрозу убийством. Стоило ему выйти, как он совершил реальное убийство и на семь лет отправился в колонию.

За изнасилование ему грозит от трех до шести лет лишения свободы. Суда он, скорее всего, будет дожидаться в следственном изоляторе.

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