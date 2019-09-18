Трамп выбрал преемника Джона Болтона

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта О'Брайена на должность своего нового советника по национальной безопасности, передает "Интерфакс".

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 сентября 2019 г.

"Я рад объявить о том, что я предлагаю Роберта О'Брайена, который сейчас успешно занимает должность специального посланника президента в госдепе по делам заложников, как нашего нового советника по национальной безопасности".

Трамп отметил, что он долгое время тесно работал с Робертом. По его словам, О'Брайен отлично справится с работой.

Как пишет газета The Washington Post, О'Брайен имеет дипломатический, военный и деловой опыт, а также состоит в хороших отношениях с коллегами в государственном департаменте и Пентагоне, что характеризует его, как "безопасный выбор".

"В Белом доме желают иметь командного игрока", — сообщили собеседники The Washington Post, отметив, что О'Брайен отличается "приятным поведением" в сравнении с уволенным с поста Джоном Болтоном, известным как "безжалостный чиновник-бюрократ".

Один из наиболее доверенных советников Трампа в сфере международных отношений — госсекретарь США Майк Помпео всецело поддерживает кандидатуру О'Брайена.

Как сообщалось ранее, в понедельник на прошлой неделе Трамп проинформировал Болтона, что "Белый дом больше не нуждается в его услугах".

Болтон занимал должность советника по нацбезопасности с 9 апреля 2018 года.