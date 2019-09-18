Мария Шарапова считает своим домом США

Теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США, где проживает 26 лет. Это не мешает Марии представлять Россию на международной арене.

"У меня есть российский паспорт. Большая часть моих родственников живет в России, с ними у меня сильная связь. Но мой дом, конечно, США", — цитирует Шарапову Чемпионат.com.

"В первые годы было трудно. Но я быстро приняла этот образ жизни. Считаю Америку своим домом. Но основы моего воспитания, которые я очень ценю, — русские", добавила Мария. Шарапова приехала с родителями в США в 1993 году, когда ей было шесть лет.