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18 сентября 201917:25

Ямальские инкассаторы едва не стали добычей медведя

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На Ямале крупный медведь попытался напасть на остановившихся на обочине инкассаторов и практически вплотную подобрался к ним, но "охоту" сорвала проезжавшая мимо женщина. Она не только сняла хищника на видео, но и предупредила мужчин об угрозе.

 

Эти кадры были сделаны 17 сентября в 15 километрах от посёлка Правохеттинский в Надымском районе ЯНАО. На записи видно, как косолапый бежит в сторону внедорожников, рядом с которыми стоит группа инкассаторов.

"Ребята, медведь!" — предупредила мужчин пассажирка проезжавшего мимо авто.

Они успели запрыгнуть в салон и тем самым спастись от лап хищника. Последний с досады решил выместить свою агрессию на тех, кто помешал ему охотиться, и бросился к легковушке. Впрочем, догнать ее ему не удалось — ушел несолоно хлебавши.

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