Неизвестный угрожает взорвать метромост в Киеве

Неизвестный угрожает подорвать метро-мост в Киеве через Днепр, и расстрелял беспилотник полиции.

Как передает телеканал "Россия", мужчина ехал на своем автомобиле через мост, затем внезапно остановился и произвел несколько выстрелов в воздух, расстреляв полицейский дрон.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры со стрелком, который не выдвигает никаких требований.

Движение по мосту, который соединяет оба берега украинской столицы и является одной из самых загруженных переправ, перекрыто. На месте ЧП находятся полицейские, национальные гвардейцы, спасатели и медики.