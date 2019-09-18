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18 сентября 201918:17

"Трактор" выиграл у "Сибири" в овертайме

Twitter/ХК "Трактор"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Новосибирске, где "Сибирь" принимала челябинский "Трактор". Основное время завершилось вничью 1:1, а в дополнительном периоде гости забросили победную шайбу.

"Сибирь" вышла вперед на десятой минуте после броска Дмитрия Саюстова. Счет 1:0 оставался в силе до 36 минуты, пока Алексей Кручинин не восстановил равновесие. Важное событие произошло в третьем периоде. Микаэль Руохумаа забросил вторую шайбу в ворота уральцев. Но судья после видеоповтора отменил взятие ворот.

Основное время не выявило победителя – 1:1. Дополнительный период подходил к концу, когда Эндрю Кэлоф поразил ворота "Сибири" и принес "Трактору" победу 2:1. Уральцы набрали 11 очков и занимают третье место в Восточной конференции. У "Сибири" 9 очков и 7 место, также на Востоке.

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