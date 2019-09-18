Жена и дочь Виктора Бута прибыли в американскую тюрьму для первого свидания

Супруга и дочь россиянина Виктора Бута прибыли в тюрьму города Марион, чтобы встретиться с ним. Это будет первое свидание с момента вынесения приговора в 2012 году.

О прибытии Аллы Бут и ее дочери в американскую тюрьму сообщает ТАСС. Ранее на встрече с журналистами женщина рассказала, что им разрешили свидания по средам, четвергам, субботам и воскресеньям продолжительностью по 4 часа — с 10 до 14 часов. Навещать Виктора Бута супруга и его дочь смогут четыре раза в неделю на протяжении полутора месяцев пребывания в США.

Россиянина задержали в 2008 году в столице Таиланда. Против Бута выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия преступной группировке.