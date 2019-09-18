"Формула Штайнмайера": МИД Украины за, минская делегация Киева против

В Минске провалом закончилась очередная встреча Контактной группы по Украине. Представители Киева отказались подписать, так называемую "формулу Штайнмайера". Не утвердили порядок закрепления особого статуса Донбасса. Украинская делегация отказалась ставить свою подпись вразрез тому, что заявлял министр иностранных дел страны.

Это именно тот документ, который 11 сентября согласовали советники лидеров "нормандской четверки". Как заявил полпред России в Контактной группе, Киев сорвал выполнение договоренностей нормандской четверки, тем самым сорвал и разведение сил в Донбассе, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами. И оба должны были решиться одновременно на этом заседании.

Практически в то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая в парламенте, заявил, что дал свое согласие на это. То есть получается, что украинская группа проигнорировала указания своего же президента, так считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Ну а в ДНР и ЛНР считают, что отказ подписать документ поставил под угрозу как планируемый саммит "нормандской четверки", так и процесс разведения сил в зоне конфликта в Донбассе.

Делегация Киева во главе с Леонидом Кучмой на встрече контактной группы в Минске не стала подписывать подготовленный политическими советниками лидеров "нормандского формата" документ по "формуле Штайнмайера" и поставила под угрозу проведение "нормандского саммита", сообщил журналистам полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.

"Главный итог встречи Контактной группы: представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера" — то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Это тот самый документ, который согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен Контактной группе для подписания", — сказал он.

По словам Грызлова, "тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами" и поставил под угрозу проведение саммита глав государств "нормандской четверки".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины.

"Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие, — сказал он в среду на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел. — Советники договорились о конкретном тексте. Написано абсолютно четко: закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ о том, что выборы состоялись в полном соответствии с высоким стандартами организации".

"Это — то, что записано в решении, — продолжал министр. — Надо, чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ".

Он также отметил, что для проведения выборов на неподконтрольной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия. "Сначала создаются необходимые условия безопасности, и только потом проводятся выборы. Президент Владимир Зеленский это четко сказал", — добавил глава МИД Украины.