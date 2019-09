США существенно ужесточат санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп проинформировал мировую общественность о том, что поручил руководителю американского министерства финансов Стивену Мнучину существенно ужесточить санкции против Ирана.

Об этом глава Белого дома написал в своем аккаунте в Twitter.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!