В общежитии Златоуста произошел взрыв: один человек погиб, четверо пострадали

В одном из общежитий Златоуста (Челябинская область) произошел взрыв. Есть пострадавшие и один погибший.

По предварительным данным, в общежитии между жильцами комнаты и посетителем произошел бытовой конфликт. Впоследствии произошел хлопок от предмета, похожего на гранату, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу МВД по региону.

Угрожавший боеприпасом получил травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадали двое мужчин и две женщины, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение.

На месте взрыва работает полиция, устанавливаются обстоятельства случившегося. Для ликвидации последствий происшествия привлечены 24 человека, а также 9 единиц техники.