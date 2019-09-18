Пьяная балерина, избившая полицейских, угодила на 2 месяца в тюрьму

Испанская балерина Дайана Андреас Ривера проведет в тюрьме ближайшие два месяца и в течение года после освобождения не сможет выступать на сцене.

Как пишут британские СМИ, такое наказание она получила за то, что в пьяном состоянии, потеряв паспорт, избила полицейских в лондонском аэропорту Хитроу.

Танцовщица свою вину признала и извинилась перед полицейскими, но от наказания это ее не освобождает.

Дайана Андреас Ривера выступала в престижной труппе Víctor Ullate Ballet, которой руководит испанский хореограф и режиссер Виктор Ульяте, сообщает РИА Новости.