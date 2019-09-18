Полицейский расстрелял коллег у метро "Рязанский проспект"

Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам. В результате ЧП один полицейский погиб, еще один – ранен, передает ТАСС. По данным МВД, в настоящее время стрелявший задержан.

Отмечается, что стрельба произошла при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Сотрудники собственной безопасности МВД пытались задержать коллегу из патрульно-постовой службы — подозреваемого во взятке в две тысячи рублей.

Полицейский отказался сдаваться и открыл огонь.