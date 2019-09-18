Путин пообещал российским изобретателям устранить бюрократические барьеры

О трудностях, с которыми американский изобретатель, в отличие от его российских коллег не сталкивался никогда — отечественные предприниматели сегодня рассказали Владимиру Путину. Разговор о бюрократических препонах состоялся в рамках посещения сразу нескольких площадок Агентства стратегических инициатив. Оно занимается поддержкой прорывных проектов — и некоторые из них сегодня показали главе государства. Оправдывают ли две удачи восемь неудач и грозят ли предпринимателям двадцать лет тюрьмы — такие вопросы задавали Путину.

Рабочий легко поднимает тридцатикилограммовую бочку, потому что на нем промышленный экзоскелет. Чудо-каркас, который может применяться и в медицине, и на производстве — сегодня показывают президенту.

Он как доспехи — защищает от сверхнагрузок, увеличивает выносливость чуть ли не вдвое или даже — дает дополнительную руку.

"Это третья рука с планетарным редуктором, которая позволяет откручивать сложный гайки закисленные", — рассказал Дмитрий Копылов, генеральный директор компании "Экзорайз".

Высокие технологии. К предпринимателям, которые работают в этой отрасли, нужно особое отношение — во многом даже юридические вопросы пока не урегулированы. Приходится экспериментировать.

"Восемь неудач, зато две удачи, которые перекрывают эти 8 неудач. У нас, к сожалению, так устроено законодательство, что за эти 8 неудач с бюджетными деньгами можно получить 20 лет", — констатировал Андрей Белоусов, помощник президента РФ.

"Конечно должны быть ограничения, это ясно, что не может продолжаться вечно неудача за неудачей. Тем не менее могу вам сказать, что в моем личном опыте есть ситуации, при которых несмотря длительное, большое количество неудач все-таки мы принимали в конечном итоге правильное решение, поддерживали те или иные разработки, которые закончились очень хорошим результатом для страны", — ответил Путин.

Президенту сегодня демонстрируют только инновационные бизнес-проекты, те, что в стране воплощены впервые.

Частная космическая компания — совсем недавно даже звучало немыслимо, создавать искусственные спутники могли только наиболее технологически оснащенные державы. Сейчас это больше напоминает конструктор — на универсальную платформу можно поставить любое оборудование. А вот готовый к запуску спутник — в стандартном чемоданчике.

Пять таких произведенных в России — уже на орбите — вот запускают один из них в космос с МКС, но на пути часто встают бюрократические преграды.

"А давайте мы заставим Илона Маска получить военную приемку, лицензию ФСБ и отчитаться по требованиям "Агата". Всё, космос наш", — пошутил Владислав Иваненко, генеральный директор компании "Спутникс".

"Я вас уверяю, там тоже достаточно много бюрократии. И, если их послушать, то они тоже на это постоянно жалуются. Но это не значит, что нам не нужно работать над преодолением бюрократических барьеров. Поэтому для того, чтобы наш с вами диалог был продуктивным, хочу, чтобы вы это четко сформулировали, что конкретно мешает. А я постараюсь сделать таким образом, чтобы все это было проанализировано на уровне правительства и все мешающие для движения вперед барьеры были устранены", — ответил глава государства.

В России по поручению президента разработана специальная цифровая платформа, где бизнесмены смогут сообщать о давлении со стороны правоохранительных органов.

"Непросто это идет. Знаю реакцию некоторых своих коллег на эти предложения. Но хочу вас заверить: сделаю все для того, чтобы эта система была внедрена. Ничего здесь не вижу опасного для правоохранительной сферы, кроме одного — сделать работу всей правоохранительной системы более эффективной", — считает президент.

И этой платформой занимается как раз Агентство стратегических инициатив.

"Когда едем в регионы, встречаемся с бизнесом, все очень позитивно реагируют на это решение, очень ждут, когда она будет доступной", — рассказала Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив.

Талантливая молодежь рвется в бизнес, хотя у многих паспорт есть, а вот права еще ограничены.

"Человек, пока ему нет 18, пока он еще учится в школе или в университете на дневном отделении, не может быть директором юрлица, которое он учредил, и которое по факту является его делом", — пожаловался Дмитрий Резников, руководитель проекта "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

"Я полностью на вашей стороне. И хотел бы максимально разбюрократить все, что мешает молодым людям, даже не достигшим возраста 18 лет, полноценно принимать участие в предпринимательской деятельности", — считает президент.

Агентство стратегических инициатив помогает в поиске финансов и преодолении административных барьеров. Посредник между высокотехнологичным бизнесом и государством.