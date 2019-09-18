Новости Общество

Все видео этой рубрики
18 сентября 201921:04 Андрей Григорьев

Путин пообещал российским изобретателям устранить бюрократические барьеры

Путин пообещал российским изобретателям устранить бюрократические барьеры

О трудностях, с которыми американский изобретатель, в отличие от его российских коллег не сталкивался никогда — отечественные предприниматели сегодня рассказали Владимиру Путину. Разговор о бюрократических препонах состоялся в рамках посещения сразу нескольких площадок Агентства стратегических инициатив. Оно занимается поддержкой прорывных проектов — и некоторые из них сегодня показали главе государства. Оправдывают ли две удачи восемь неудач и грозят ли предпринимателям двадцать лет тюрьмы — такие вопросы задавали Путину.

Рабочий легко поднимает тридцатикилограммовую бочку, потому что на нем промышленный экзоскелет. Чудо-каркас, который может применяться и в медицине, и на производстве — сегодня показывают президенту.

Он как доспехи — защищает от сверхнагрузок, увеличивает выносливость чуть ли не вдвое или даже — дает дополнительную руку.

"Это третья рука с планетарным редуктором, которая позволяет откручивать сложный гайки закисленные", — рассказал Дмитрий Копылов, генеральный директор компании "Экзорайз".

Высокие технологии. К предпринимателям, которые работают в этой отрасли, нужно особое отношение — во многом даже юридические вопросы пока не урегулированы. Приходится экспериментировать.

"Восемь неудач, зато две удачи, которые перекрывают эти 8 неудач. У нас, к сожалению, так устроено законодательство, что за эти 8 неудач с бюджетными деньгами можно получить 20 лет", — констатировал Андрей Белоусов, помощник президента РФ.

"Конечно должны быть ограничения, это ясно, что не может продолжаться вечно неудача за неудачей. Тем не менее могу вам сказать, что в моем личном опыте есть ситуации, при которых несмотря длительное, большое количество неудач все-таки мы принимали в конечном итоге правильное решение, поддерживали те или иные разработки, которые закончились очень хорошим результатом для страны", — ответил Путин.

Президенту сегодня демонстрируют только инновационные бизнес-проекты, те, что в стране воплощены впервые.

Частная космическая компания — совсем недавно даже звучало немыслимо, создавать искусственные спутники могли только наиболее технологически оснащенные державы. Сейчас это больше напоминает конструктор — на универсальную платформу можно поставить любое оборудование. А вот готовый к запуску спутник — в стандартном чемоданчике.

Пять таких произведенных в России — уже на орбите — вот запускают один из них в космос с МКС, но на пути часто встают бюрократические преграды.

"А давайте мы заставим Илона Маска получить военную приемку, лицензию ФСБ и отчитаться по требованиям "Агата". Всё, космос наш", — пошутил Владислав Иваненко, генеральный директор компании "Спутникс".

"Я вас уверяю, там тоже достаточно много бюрократии. И, если их послушать, то они тоже на это постоянно жалуются. Но это не значит, что нам не нужно работать над преодолением бюрократических барьеров. Поэтому для того, чтобы наш с вами диалог был продуктивным, хочу, чтобы вы это четко сформулировали, что конкретно мешает. А я постараюсь сделать таким образом, чтобы все это было проанализировано на уровне правительства и все мешающие для движения вперед барьеры были устранены", — ответил глава государства.

В России по поручению президента разработана специальная цифровая платформа, где бизнесмены смогут сообщать о давлении со стороны правоохранительных органов.

"Непросто это идет. Знаю реакцию некоторых своих коллег на эти предложения. Но хочу вас заверить: сделаю все для того, чтобы эта система была внедрена. Ничего здесь не вижу опасного для правоохранительной сферы, кроме одного — сделать работу всей правоохранительной системы более эффективной", — считает президент.

И этой платформой занимается как раз Агентство стратегических инициатив.

"Когда едем в регионы, встречаемся с бизнесом, все очень позитивно реагируют на это решение, очень ждут, когда она будет доступной", — рассказала Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив.

Талантливая молодежь рвется в бизнес, хотя у многих паспорт есть, а вот права еще ограничены.

"Человек, пока ему нет 18, пока он еще учится в школе или в университете на дневном отделении, не может быть директором юрлица, которое он учредил, и которое по факту является его делом", — пожаловался Дмитрий Резников, руководитель проекта "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

"Я полностью на вашей стороне. И хотел бы максимально разбюрократить все, что мешает молодым людям, даже не достигшим возраста 18 лет, полноценно принимать участие в предпринимательской деятельности", — считает президент.

Агентство стратегических инициатив помогает в поиске финансов и преодолении административных барьеров. Посредник между высокотехнологичным бизнесом и государством.

Сейчас

19:22

Полицейский расстрелял коллег у метро "Рязанский проспект"

17:59

Неизвестный угрожает взорвать метромост в Киеве

16:46

Трамп выбрал преемника Джона Болтона

16:13

Болгария подписала контракт на строительство газопровода для "Турецкого потока"

13:42

Европа разрешила Великобритании еще раз отложить Brexit

11:54

"Дикси", "Бристоль" и "Красное&белое" объединились

11:48

Матвиенко пообещала соблазнять новых инвесторов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Задержан полицейский, устроивший перестрелку за взятку в 2 тысячи рублей

Задержан полицейский, устроивший перестрелку за взятку в 2 тысячи рублей

1 час назад
Непростые переговоры: в Минске Киев попытался изменить "формулу Штайнмайера"

Непростые переговоры: в Минске Киев попытался изменить "формулу Штайнмайера"

24 минуты назад
Главное найти крайнего: США и Эр-Рияд продолжают обвинять Тегеран

Главное найти крайнего: США и Эр-Рияд продолжают обвинять Тегеран

33 минуты назад

Трансляции

23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 19 сентября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Неизвестный, угрожавший взорвать мост в Киеве, задержан

Неизвестный, угрожавший взорвать мост в Киеве, задержан

1 час назад
Путин пообещал российским изобретателям устранить бюрократические барьеры

Путин пообещал российским изобретателям устранить бюрократические барьеры

31 минута назад
Алла Бут встречается с мужем в американской тюрьме

Алла Бут встречается с мужем в американской тюрьме

35 минут назад
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану

Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану

7 часов назад
Проблема с дженериками: Россию может ждать резкий скачок смертей от рака

Проблема с дженериками: Россию может ждать резкий скачок смертей от рака

8 часов назад
Где работают больше всего: топ-10 стран мира

Где работают больше всего: топ-10 стран мира

15 часов назад
"Дикси", "Бристоль" и "Красное&белое" объединились

"Дикси", "Бристоль" и "Красное&белое" объединились

9 часов назад
К Малахову пришел бомж с заявлением, что он сын Валерия Золотухина

К Малахову пришел бомж с заявлением, что он сын Валерия Золотухина

3 часа назад
Паулина Андреева опубликовала фото в роскошном свадебном платье

Паулина Андреева опубликовала фото в роскошном свадебном платье

5 часов назад
Трамп выбрал преемника Джона Болтона

Трамп выбрал преемника Джона Болтона

4 часа назад
Радио "Маяк" представило умную колонку для детей

Радио "Маяк" представило умную колонку для детей

5 часов назад
Оркестр Когана посвятит концерт 100-летию Елизаветы Гилельс

Оркестр Когана посвятит концерт 100-летию Елизаветы Гилельс

5 часов назад
Бельгийский органист Этьен Валан даст концерт в Доме музыки

Бельгийский органист Этьен Валан даст концерт в Доме музыки

7 часов назад
Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

17.09.2019 14:15
Алексей Бородин: жизнь живого театра кроется в броуновском движении

Алексей Бородин: жизнь живого театра кроется в броуновском движении

16.09.2019 13:30
США передали России 16 похищенных указов Николая Второго

США передали России 16 похищенных указов Николая Второго

18 минут назад
Пьяная балерина, избившая полицейских, угодила на 2 месяца в тюрьму

Пьяная балерина, избившая полицейских, угодила на 2 месяца в тюрьму

2 часа назад
В общежитии Златоуста произошел взрыв: один человек погиб, четверо пострадали

В общежитии Златоуста произошел взрыв: один человек погиб, четверо пострадали

2 часа назад
США существенно ужесточат санкции против Ирана

США существенно ужесточат санкции против Ирана

2 часа назад
Жена и дочь Виктора Бута прибыли в американскую тюрьму для первого свидания

Жена и дочь Виктора Бута прибыли в американскую тюрьму для первого свидания

2 часа назад
В Подмосковье нашли свалку с копиями паспортов россиян

В Подмосковье нашли свалку с копиями паспортов россиян

3 часа назад
Движение поездов на серой ветке метро восстановлено после гибели пассажира

Движение поездов на серой ветке метро восстановлено после гибели пассажира

3 часа назад
Общее дело: благодаря инициативам супермаркетов каждый может внести вклад в экологию планеты

Общее дело: благодаря инициативам супермаркетов каждый может внести вклад в экологию планеты

4 часа назад
Ямальские инкассаторы едва не стали добычей медведя

Ямальские инкассаторы едва не стали добычей медведя

4 часа назад
Осенние пробки: 10 городов с самыми загруженными дорогами

Осенние пробки: 10 городов с самыми загруженными дорогами

4 часа назад
Спрятал по мусорным бакам и утопил в пруду: мужчина убил и расчленил родную дочь

Спрятал по мусорным бакам и утопил в пруду: мужчина убил и расчленил родную дочь

4 часа назад
Мария Шарапова считает своим домом США

Мария Шарапова считает своим домом США

4 часа назад
Болгария подписала контракт на строительство газопровода для "Турецкого потока"

Болгария подписала контракт на строительство газопровода для "Турецкого потока"

5 часов назад
Comic Con Russia-2019: все, что вы хотели знать о конвенте, но боялись спросить

Comic Con Russia-2019: все, что вы хотели знать о конвенте, но боялись спросить

5 часов назад
В Саратове напавший на врача рецидивист сознался в изнасиловании

В Саратове напавший на врача рецидивист сознался в изнасиловании

5 часов назад
Дорожный конфликт в Москве со стрельбой из сигнального пистолета попал на видео

Дорожный конфликт в Москве со стрельбой из сигнального пистолета попал на видео

5 часов назад
Fossil выпустит смарт-часы с механическими стрелками и циферблатом на E-Ink

Fossil выпустит смарт-часы с механическими стрелками и циферблатом на E-Ink

5 часов назад
Россия vs США: занимательное человеко- и машиноисчисление

Россия vs США: занимательное человеко- и машиноисчисление

7 часов назад
Рогозин знает, откуда дырки на МКС, и когда окупится SpaceX

Рогозин знает, откуда дырки на МКС, и когда окупится SpaceX

7 часов назад
Россиянин отказывается уезжать из аварийного дома из-за 16 кошек

Россиянин отказывается уезжать из аварийного дома из-за 16 кошек

8 часов назад
Дети и обезьяны используют для общения одни и те же жесты

Дети и обезьяны используют для общения одни и те же жесты

9 часов назад
Тайна века: Mitsubishi анонсировала загадочный внедорожник

Тайна века: Mitsubishi анонсировала загадочный внедорожник

9 часов назад
Впервые в России в зале "Зарядье" будет дирижировать Рейнгард Гёбель

Впервые в России в зале "Зарядье" будет дирижировать Рейнгард Гёбель

9 часов назад
В самой большой тематической зоне "Острова мечты" установили все аттракционы

В самой большой тематической зоне "Острова мечты" установили все аттракционы

10 часов назад
10 самых красивых моментов из мультфильмов

10 самых красивых моментов из мультфильмов

10 часов назад
В Петербурге "отель на час" оборудовали в автофургоне

В Петербурге "отель на час" оборудовали в автофургоне

11 часов назад
Производитель Ray-Ban поможет Facebook выпустить AR-очки

Производитель Ray-Ban поможет Facebook выпустить AR-очки

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку