Непростые переговоры: в Минске Киев попытался изменить "формулу Штайнмайера"

Киев в среду, 18 сентября, поставил под угрозу саммит "нормандской четверки" — так постпред России Борис Грызлов на переговорах в Минске прокомментировал итоги встречи трехсторонней группы.

Украинская сторона отказалась подписать так называемую "формулу Штайнмайера" — по сути уже согласованный алгоритм проведения выборов и закрепления особого статуса для Донбасса.

Встреча лидеров в нормандском формате могла бы состояться уже в октябре, если бы сегодня в Минске договорились всего по двум пунктам. Во-первых, ожидалось, что контактная группа верифицирует так называемую "формулу Штайнмайера". Это план реализации минских договоренностей, предложенный в 2015 году тогда еще действующим министром, а ныне президентом ФРГ, по которому закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу на постоянной основе одновременно с проведением там местных выборов.

Официальные представители Киева в Контактной группе отказались сегодня подписать этот документ, заявив, что у них нет на это полномочий.

"Представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера", то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Напомню, что это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен Контактной группе для подписания. Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит "нормандской четверки", — заявил Борис Грызлов.

Фактически у Киева свое особое видение и "формулы Штайнмайера", и минских соглашений. На Украине сначала хотят получить контроль над границей и, значит, территориями непризнанных республик, а уже затем проводить там выборы одновременно со всей остальной Украиной. Также они продолжают, как и при Порошенко, по-своему трактовать текст Минских соглашений.

"Если мы говорим о проведении выборов и "формуле Штайнмайера", там нет ни пункта о том, каким образом их проводить, когда и все остальное. Нам нужно провести выборы по всей стране одновременно", — сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В самих Минских соглашениях четко прописано, что контроль над границей Украина должна получить после местных выборов и завершения политического урегулирования, которое должно быть закреплено в конституции страны в виде постоянного особого статуса для отдельных территорий Донбасса.

Отказ Киева согласовывать "формулу Штайнмайера" завел в тупик и решение еще одного наболевшего вопроса о разведении сил и средств в районе Петровского и Золотого. Это было вторым условием советников глав нормандской четверки, под документом стоит подпись и советника президента Украины. Получается, что представители Киева в Контактной группе пошли на прямой саботаж решений своих же руководителей.

"Несмотря на то, что формулу, как пресса сообщает, одобрил министр иностранных дел Украины, к сожалению Киев сегодня эту формулу подписать не смог. Причина нам непонятна", — заявил полномочный представитель ЛНР в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

В противовес "формуле Штайнмайера" в Киеве активно муссируется некая пока туманная "формула Зеленского". Термин все чаще стал звучать в СМИ и даже в заявлениях высокопоставленных чиновников, например, того же главы украинского МИДа Пристайко. "Формула Зеленского" якобы может быть реализована вместо Минских соглашений и предполагает некие "радикальные меры".

"Вместо того, чтобы напрямую выполнять свои обязательства и специально выработанные рекомендации для Украины, украинская сторона предпочитает выдумывать некие свои новые дорожные карты, формулы, которыми, мы понимаем их цель, пытаются как-то подписать или переменить суть Минских соглашений", — рассказала полномочный представитель ДНР в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

На встрече "нормандской четверки" много раз настаивал и президент Зеленский. Москва тоже готова к ее проведению — после тщательной подготовки. Однако пока все упирается в непростые переговоры в Минске.