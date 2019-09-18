Российские волейболисты выиграли группу на Евро-2019

Матчем против команды Словении волейбольная сборная России завершала первый групповой этап чемпионата континента. Игры группы "С" проходили в Любляне и хозяева площадки были нашими главными конкурентами в борьбе за лидерство. Но в очной встрече россияне победили – 3:0.

Все три партии ключевого на первом этапе матча завершились с одинаковым счетом 25:21 в пользу нашей команды и теперь россияне ждут окончания группового этапа, чтобы узнать своих следующих соперников по турниру. У наших 5 побед, у словенцев – 3, у сборных Турции и Македонии – пор 2, но туркам предстоит заключительный матч с финнами.