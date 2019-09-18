"Краснодар" по-прежнему хочет расторгнуть контракт с Мамаевым

Экс-футболисту "Краснодара" Павлу Мамаеву, скорее всего, придется искать новый клуб. Руководство "быков" из столицы Кубани не изменило своей позиции по отношению к игроку, который за хулиганство получил 1,5 года колонии: "Краснодар" настаивает ан расторжении контракта.

Как уже сообщали Вести.Ru, действующее соглашение Мамаева с "Краснодаром" подписано до 31 декабря нынешнего года, но из-за попадания футболиста в ситуацию, когда ему, Александру Кокорину и двум их подельникам были предъявлены обвинения в хулиганстве, клуб обратился в РФС с иском о расторжении контракта.

Сразу после освобождения Мамаева и Ко по УДО из колонии, сообщалось, что, возможно, клуб изменит свою позицию и даже предложит игроку новое соглашение, как это сделал "Зенит" в отношении Кокорина. Но, как сообщает Чемпионат.Ru, "быки" своей позиции не изменили.

Накануне, 17 сентября, Мамаев вышел на свободу по условиям условно-досрочного освобождения и теперь комиссия по разрешению споров Российского футбольного союза в течение двух недель должна собраться для рассмотрения обращения "Краснодара", который настаивает на прекращении действия контракта.