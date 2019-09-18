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18 сентября 201921:40

Рекордный трансфер "Реала": мадридисты покупают Мбаппе

Рекорд бразильца Неймара, который два года назад перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за 222 млн евро, в самое ближайшее время может быть побит. Мадридский "Реал" по сообщению инсайдеров согласовал трансфер француза Килиана Мбаппе из "ПСЖ" за 225 млн евро.

Чемпион мира в составе сборной Франции, 20-летний Мбаппе всего год назад официально стал игроком чемпионов Франции и, к слову, партнером Неймара. Ранее он отыграл в составе "ПСЖ" почти сезон на правах аренды, формально будучи игроком "Монако". Теперь, похоже, в его карьере будет новый суперклуб.

Как сообщает El Chiringuito TV, клуб из столицы Испании согласовал сумму трансфера французской звезды и она составит 225 млн евро. Но при этом в соглашении двух клубов оговорены бонусы для продавца, так что "ПСЖ" может получить еще около 50 млн евро по ходу трех ближайших сезонов.

Стали также известны предварительные условия личного соглашения Мбаппе с командой Зинедина Зидана: по данным инсайдеров, футболист будет получать 35 млн евро за сезон, но и эта сумма может увеличиться сразу на 5 млн евро в случае выигрыша командой национальных или континентальных призов.

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