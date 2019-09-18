Федрезерв США снизил базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США проинформировала мировую общественность о том, что снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — с 2-2,25% до 1,75-2% годовых.

Как передает РИА Новости, такое решение регулятор принял по итогам заседания 17-18 сентября, на котором 7 из 10 представителей организации проголосовали за такое решение.

Отмечается, что ФРС впервые за 10 лет понизило базовую ставку на 25 базисных пунктов. Такой шаг ведомство объяснило нестабильной мировой политической ситуацией и слабой инфляцией.

По данным Московской биржи, после решения ФРС рубль продолжает стабильно расти по отношению к евро и усилил свои колебания к доллару.