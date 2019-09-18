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18 сентября 201922:59 Елизавета Храмцова

Искажение истории: виртуальный Кенигсберг 1943-го - без свастик и рабов с Востока

Искажение истории: виртуальный Кенигсберг 1943-го - без свастик и рабов с Востока

Двухметровый бронзовый солдат, склонивший голову в знак скорби. Это Таллин, площадь Тынисмяги. И памятник, который почти 12 лет назад эстонские власти убрали с глаз долой. Сейчас историческая справедливость восстановлена — монумент снова стоит в центре города. Правда, пока — лишь виртуально. Увидеть памятник воинам-освободителям можно только на экране смартфона или планшета. Его цифровая копия доступна в специальном мобильном приложении. Кстати, скачивается бесплатно.

Цифровая копия от оригинала отличается некоторой схематичностью, однако оценить реальные масштабы знаменитого памятника всё-таки можно. А еще авторы проекта восстановили в 3D Вечный огонь. Этот символ памяти перед Бронзовым солдатом в 90-х сначала потушили в угоду эстонским националистам, а потом и вовсе убрали.

К слову, идею с цифровым восстановлением разрушенных памятников собираются развивать и дальше. На очереди — Украина и Польша. Инструмент для сохранения исторического наследия — вполне современный и наглядный. Вот только может, в том числе и стать поводом для исторических инсинуаций. Как, например, в Калининграде, у которого на днях также появилась своя виртуальная реальность. Правда, альтернативная.

"Контраст между современностью и историей будоражит воображение людей", — так о своей работе говорят создатели виртуальной экскурсии по Кенигсбергу.

"Современные технологии позволяют убедительно воссоздать образы прошлого, пролить на них свет" – отмечают они.

Убедительно настолько, что даже не сразу замечаешь подвох. С первых же секунд презентации нам говорят, что якобы именно так столица Восточной Пруссии выглядела в 1943 году. Но на картинке — ни нацистской символики, ни измученных людей, насильно пригнанных в город на промышленные предприятия. Тишь и благодать.

Жители современного Калининграда в таком подходе видят сознательное замыливание ответственности Германии за трагедию Второй мировой.

"Когда такие ролики смотрит молодежь, она не понимает. Происходит стирание исторической памяти. Они полагают, что в Кенигсберге в 1943-м было все прекрасно, а пришли русские, все разрушили и не стали восстанавливать. И сейчас всем понятно, что германский общественный консенсус к этому и идет", — возмущается Андрей Выползов, журналист. Создатели проекта говорят, что сознательно не стали изображать приметы нацистского прошлого города.

"Решили, что не будем вешать никакие флаги, чтобы не вызвать какое-то отчуждение у людей более старшего возраста — у наших дедов, прадедов и так далее", — пояснил Сергей Берсенев, дизайнер.

Настораживает и форма подачи материала: экскурсию можно посмотреть, надев шлем виртуальной реальности. Авторы проекта с гордостью рассказывают, как совсем недавно на ночи музеев не было отбоя от подростков.

"Они подходили к нам толпой: дайте, дайте мне! Естественно, детям это интересно как технология. Что мы выбрали эту тему, что работаем над ней — мы не ошиблись", — рассказал Григорий Петров, автор проекта.

Говоря о Кенигсберге, некоторые любители истории любят повздыхать об утраченной красоте, но не задаются вопросом, а почему же по городу ударило бумерангом войны.

"Ведь 1943 год. Почему в этой виртуальной экскурсии нет угнанных в рабство русских женщин и детей, причем отдельно: матери в одних городах, дети в других? Настоящие рабы, которые работали в Кенигсберге просто за еду", — говорит Михаил Черенков, председатель общественной организации "Калининградский патриотический форум".

В Калининграде в таком взгляде на прошлое города видят событие того же ряда, что и попытки вернуть исторические названия объектам. Так было, например, когда всерьез предлагалось назвать сквер у дворца творчества молодежи – Биржевым. Тот исторический факт, что на бирже разместили патронный завод для нужд вермахта, некоторые участники дискуссии считали неважным.

В Калининграде уже давно продвигают в массы тезис "Город не виноват". Жители города, которые бьются за сохранение исторической памяти, обещают сделать все возможное, чтобы такие идеи не вызывали в земляках иллюзию о том, что Третий рейх тоже не при чем.

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