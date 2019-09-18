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18 сентября 201922:51

Заподозренный в получении взятки полицейский начал стрелять в коллег еще в метро

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Сотрудник УВД на Московском метрополитене открыл огонь по коллегам в комнате полиции, после чего бросился в погоню и стрелял уже у станции метро "Рязанский проспект". Об этом свидетельствуют показания очевидцев, слышавших громкие хлопки на выходе из подземки.

 

Первоначально сообщалось, что 35-летний прапорщик Алексей С. начал стрелять по сотрудникам отдела собственной безопасности УВД на метрополитене во время задержания на улице. Якобы те поймали его с поличным при получении от нелегального мигранта взятки в 2 тысячи рублей. Однако позже картина прояснилась: постовой действительно остановил на станции показавшегося ему подозрительным пассажира, но у того не оказалось при себе документов, и страж порядка отвел его в отдел полиции. Здесь же через несколько минут — около 17:30 вечера — появились и сотрудники ОСБ Максим Веялко и Алексей Лимонов.

По предварительным данным, Алексей С. отрицает, что вымогал взятку, хотя не отрицает, что мигрант предлагал ему решить вопрос полюбовно. Загадкой остается, что произошло за закрытыми дверями за те почти 15 минут, что Веялко и Лимонов беседовали с подозреваемым — что толкнуло прапорщика на тяжкое преступление, притом что ему грозило несерьезное наказание в случае признания вины во взяточничестве.

Как бы то ни было, он схватился за пистолет, ранив безоружных коллег еще в комнате полиции, а затем бросившись за ними на улицу. Недалеко от выхода из метро Алексей С. смертельно ранил Максима Веялко, в считанных метрах от него на землю упал и Алексей Лимонов. Последнему врачам удалось сохранить жизнь, хотя в него, как утверждают источники "Интерфакса", попало пять пуль.

Подозреваемого задержали, сопротивления он не оказал. В причинах произошедшего теперь предстоит разобраться следователям. О судьбе мигранта, который находился в комнате полиции в момент происшествия, ничего не сообщается.

СКР возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника МВД.

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