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18 сентября 201923:25 Мария Слободянская

Россиянам грозят проблемы с лечением онкозаболеваний

Россиянам грозят проблемы с лечением онкозаболеваний

Смертность от онкологических заболеваний в России может увеличиться на 20-30% в ближайшие годы. Такой скачок ждет страну, если правила закупки лекарств не поменяются. Об этом предупреждает глава центра имени Димы Рогачёва — Алексей Масчан. Но не все в медицинских кругах поддержали эти прогнозы. Например, Геннадий Онищенко назвал всё это "шоковой атакой" и уверил, что проблема решаема. Так как же на самом деле обстоят дела с лекарствами для онкобольных?

Заявление, которое сегодня взбудоражило многих: по прогнозам врачей, смертность от онкологических заболеваний может возрасти. Через год скачок составит 20-30%. Причина в нехватке препаратов для лечения рака.

Речь идет о двух категориях. Первая – это химиопрепараты, которые, собственно, и убивают больные клетки. А вторая – так называемая "сопроводительная терапия". Это препараты, поддерживающие иммунитет, без них основной курс лечение будет просто неэффективен.

"Речь идет о препаратах, в первую очередь, для лечения острых лейкозов. То, что мне близко как врачу детскому. Качественные препараты, которые мы используем для сопроводительной терапии, то есть, для предупреждения лечения осложнений, — уточняет Алексей Масчан, детский врач, гематолог–онколог, член-корреспондент РАН. — Никаких альтернативных схем лечения не существует. И те препараты, которые у детей должны быть при острых лейкозах, должны быть на рынке, и присутствия которых мы требуем на рынке. Они незаменимы!"

По словам онколога, о проблеме врачи говорили не раз, но решить ее не получается, в первую очередь, из-за пробелов в законодательстве. Дело в том, что если два российских производителя регистрируют определенный препарат, вход на рынок для западных компаний в этой нише закрыт. Только вот иногда эти производители с объемом работы не справляются.

Сами же российские компании с этим мнением не согласны. Одна из крупнейших биотехнологических корпораций (среди их продуктов – почти тридцать препаратов для лечения онкологических заболеваний) за последний год увеличила мощности производства в шесть раз.

"С точки зрения базовой химиотерапии это совершенно очевидно, что российские производители способны это сделать. И они это год из года доказывают. Растет количество упаковок российских лекарственных препаратов, которые поставляются в рамках госзакупок. Это происходит и за счет утилизации импортных производств, и за счет расширения собственных производственных мощностей", — рассказывает Алексей Торгов, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти.

Но проблема нехватки отдельных лекарств все же есть. Недавно о ней напомнил Дмитрий Медведев. Премьер-министр распорядился выделить деньги на закупку препаратов для детей, которые страдают хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Он отметил, что некоторые формы необходимых лекарств – свечи, сиропы, растворы — сегодня производятся только за рубежом. Пройти регистрацию в России компании не могут, а пациенты остаются без медикаментов.

"Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами. Пока она не решена, будет сделано следующее: я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств", — отметил премьер.

О закупке недостающих препаратов государством просят и онкологи. По их словам, чтобы схема работала бесперебойно, нужны изменения на уровне законов. Однако сами законодатели от "поспешных и пугающих" заявлений призывают отказаться. Работа для улучшения ситуации с доступностью лекарств ведется постоянно, и о проблемах в этой отрасли знают на всех уровнях.

Прокомментировали заявление и в Минздраве. В ведомстве подчеркнули: все механизмы для контроля объема, и, главное, качества лекарств, есть. Анализ препаратов врачи ведут совместно с ведущими национальными медицинскими центрами.

"В связи с возможностью ограничения поставок на российский рынок того или иного лекарственного препарата, выпускаемого зарубежными производителями, Минздравом России создается рабочая группа с участием Росздравнадзора и Минпромторга для оперативного реагирования на рыночные колебания. Рабочая группа будет готовить перспективные планы по импортозамещению, а также оперативно разрабатывать и принимать меры по внедрению альтернативных подходов и схем лечения", — отметили в Минздраве.

В национальном проекте "Здравоохранение" борьба с онкологическими заболеваниями выделана в отдельный федеральный проект. В нем до 2024 года прописано сразу несколько целей: это и уменьшение смертности, и раннее выявление онкологии, и поддержка научной деятельности исследовательских центров в нашей стране.

Цели амбициозные, но как говорят ведущие специалисты в области лечения рака: чтобы достичь их, сперва нужно решить уже существующие проблемы.

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