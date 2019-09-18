Израиль разделился пополам: о большинстве в Кнессете придется договариваться с Либерманом

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отменил свой визит на Генассамблею ООН. Причина — ситуация с выборами в Парламент. После подсчета 90 процентов голосов лидируют противники партии Нетаньяху — левоцентристы.

Безусловного победителя на выборах в Кнессет нет. Партия "Ликуд" Беньямина Нетаньягу и блок "Кахоль Лаван" бывшего начальника Генштаба Израиля Бени Ганца идут ноздря в ноздрю, то уступая, то обгоняя соперника на один мандат.

В штабах фаворитов избирательной гонки царила некая растерянность. Собравшиеся там активисты переживали эффект дежа-вю. Все до боли напоминало апрель 2019 года, когда никто из финалистов выборов в Кнессет не смог сформировать парламентское большинство.

И на этот раз политологи подсчитали, что при любом раскладе у победителя не получится собрать необходимую правящую коалицию из 61 мандата в 120-местном Кнессете. И высокопоставленные члены "Ликуда" осторожно заговорили о сбоях в работе политической системы.

"Если из этого ничего не выйдет, то у нас проблема. Проблема власти в государстве. Ведь и левые тоже не могут создать коалицию. Возможно, что будет как в Италии, и мы опять пойдём на выборы. Это ужасно, ведь вся госсистема простаивает. Но вариантов нет. Народ разделился ровно пополам", — считает Моти Гинди, активист партии "Ликуд".

Ради спасения всей политической системы активисты партий не исключают возможности коалиционного союза, вчера ещё непримиримых соперников. Лидер "Кахоль Лаван", Бени Ганц до последнего дня говорил, что не создаст единого правительства с подозреваемым в коррупции Беньямином Нетаньягу. Премьер-министр, в свою очередь обвинял Ганца в готовности пойти на компромисс с палестинцами. И каждый до последнего сражался за победный мандат, призывая сторонников прийти на избирательные участки. Беньямин Нетаньягу был замечен во вторник на иерусалимской автобусной станции. Бени Ганц пришёл в торговый центр, а затем из окна автомобиля опрашивал тель-авивцев о политических пристрастиях.

Но даже хорошая, почти семидесяти процентная явка, превысившая апрельский показатель на полтора процента не дала ответа на вопрос, кто все-таки возглавит правительство Израиля. При этом, политики понимают, что ещё одного провала как пять месяцев назад, когда Нетаньягу победил, но так и не сумел сформировать коалицию большинства и ещё одних, повторных выборов избиратели им не простят.

Вышедшие глубокой ночью к утомленным активистам лидеры вдруг тоже заговорили о возможности правительства национального единства.

"Мы решили встретиться, планируя поговорить с Авигдором Либерманом и другими партнёрами, намереваясь поговорить со всеми. Мы будем работать над созданием правительства единства, чтобы выразить волю народа", — заявил Бени Ганц, председатель избирательного блока "Кахоль Лаван".

В этой, почти патовой ситуации возросла цена мандатов партии "Наш дом Израиль", опирающейся на русскоговорящих израильтян. У Авигдора Либермана вновь в руках ключи от коалиции, и он уже назвал их цену: правительство национального единства без партий ортодоксального иудаизма и арабского избирательного блока. Это его ультиматум Нетаньягу.

"Я думаю, или ему придётся пойти на компромисс и принять моё предложение, или уходить в отставку", — решителен Авигдор Либерман, лидер партии "Наш дом Израиль".

На "предложение, от которого нельзя отказаться", сам действующий премьер отвечает уклончиво и двусмысленно. Он ждёт 25 сентября, дня официального подведения итогов выборов, когда президент Реувен Ривлин поручит одному из финалистов избирательного марафона сформировать коалицию. Именно тогда начнётся многодневная закулисная драма по вербовке парламентского большинства, когда политики зачастую забывают и о принципах, и о предвыборных обещаниях.