России необходим закон о ПДД для электроскутеров и самокатов

В Москве запустят пробный шеринг электроскутеров, сервис по аренде самокатов уже работает. А вот правил для движения таких видов транспорта пока нет. А это серьёзная угроза.

Вот несколько цифр — за 2 года около 80 ДТП произошло в России с участием электросамокатов, гироскутеров и подобных им средств передвижения. 80 человек получили травмы, двое погибли.

И чем больше их становится на дорогах, тем опасней по ним ездить, отмечает телеканал "Россия 24". В Минтрансе заверили, что пакет поправок в ПДД уже разработан.