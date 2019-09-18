В Москве открылся первый в России фестиваль Youtube-блогеров

Известные сетевые персоны раскроют секреты раскрутки в Интернете. Блогеры уже показали предметы, которые помогли завоевать им популярность — сакральные вещи виртуального мира.

Их узнают, о них говорят, их видят и смотрят миллионы. Авторы популярных роликов на Youtube. Блогеры – звезды виртуального мира. Cтали участниками реальной музейной выставки.

"Это настоящее культурное явление – видеоблогинг, которое оставляет за собой, разумеется, культурное наследие, и это культурное наследие здесь представлено", — считает Евгений Онегин креативный директор Divico.

Балалайка, разбитый телефон, шуба, коллекция косметики — кажется за стеклом ничего необычного. Но для поклонников это предметы культа. И артефакты успеха для владельцев, которые помогли завоевать аудиторию в интернете. Ведь стать популярным в сети непросто. Там свои правила.

В кадре нужно быть стильным, ярким, интересным и тогда даже ковер на фоне — станет мега-популярным. Этот атрибут советских квартир в прямом смысле слова завоевал сердца миллионов пользователей. А, к примеру, обычная балалайка уже стала историей отечественного хип-хопа.

Чего не сделаешь ради славы, подумал Слава КПСС, известный российский рэпер, и эпатажно в маске исполнил свой хит. Награда — 2 миллиона просмотров.

"Блогинг это такая крутая сфера, что ты можешь перевернуть свою жизнь щелчком пальцев, то есть, сегодня ты – никто, на следующий день ты просыпаешься популярной звездой", — считает Никита Иванов, блогер.

Бьюти-блоги, косметика, путешествия, полезные обзоры. На Youtube есть все — как научиться отбивать чечетку, кликай. И чтобы песня лилась рекой и обязательно по-современному — уроки битбокса.

Гигабайты информации, где каждый найдет материал по вкусу. Но главное — контент. А толк в нем знают топы. Это популярные блогеры, у которых от миллиона подписчиков. Их виртуальное внимание конвертируется в реальные деньги.

Оборот в сети многомиллиардный. Но солидный заработок не единственное преимущество. Youtube — это и мультимир. Где даже говорят на своем языке. Без понимания которого нельзя будет – "чилить", "свайпать" и многое другое.

Окунуться в этот необычный мир можно будет до 22 сентября. Вся история отечественного видеоблогинга в формате современного искусства.