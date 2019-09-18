МС-21 впервые поднялся в небо над Стамбулом

Новый российский лайнер МС-21 впервые показали за рубежом. Он участвовал в лётной программе международного фестиваля "Технофест" в Стамбуле.

МС-21 означает — магистральный самолет XXI века. Его создавали на замену устаревшим Ту-154. В среду его показали потенциальным заказчикам. Уже подписаны контракты на покупку 175 машин, сообщает телеканал "Россия 24".