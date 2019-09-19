Лига чемпионов. "Пари Сен-Жермен" разгромил мадридский "Реал"

Центральной игрой второго дня стартового тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов стал матч в Париже между чемпионами Франции из "Пари Сен-Жермен" и мадридским "Реалом". Хозяева добились неожиданно крупной победы со счетом 3:0.

То, что "Реал" на старте сезона выглядит бледной тенью себя самого двух- или трехлетней давности, не секрет. Однако и "ПСЖ" вышел на ключевую игру без своих лидеров – бразильца Неймара, француза Мбаппе и уругвайца Кавани. И, тем не менее, разгромил конкурента.

В первом тайме два гола забил Ди Мария. Мадридисты ответили точным ударом Бэйла, но его гол был отменен судьей после просмотра видеоповтора: оказалось, что валлиец подыграл себе рукой. Второй тайм сильно не изменил картины игры, встреча катилась к победе хозяев, но на 90-й минуте Менье сделал счет неприличным.

Напомним, что ранее в этой же группе "А" бельгийский "Брюгге" и турецкий "Галатасарай" сыграли вничью – 0:0.