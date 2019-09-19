Российский "газовый спрут" вытянет еще одно щупальце в Европу

Россия и Болгария начали строительство газопровода "Балканский поток" — так в стране назвали европейскую часть магистрали, которая протянется от Турции в юго-восточную Европу. Газ пойдёт по российским трубам, об их поставках уже договорились, и большая часть — 90% уже доставлена. Кроме того наши компании возьмут на себя инфраструктуру, ну и собственно сам газ.

После полугода проволочек Болгария начинает строительство своей части газопровода, по которому российский газ пойдет от границы Турции в страны юго-Восточной Европы. Теперь, европейская часть магистрали получает новое название.

"Мы подписываем это соглашение, и сегодня введем официально новое название "Балканский поток", потому что и Сербия — это Балканы, и Болгария – это Балканы. Поэтому будем называть этот проект так", — не скрывал своей радости премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Для Болгарии "Балканский поток" — возможность сохранить позиции энергетического хаба в Юго-Восточной Европе. И определенный реванш — собственному прошлому. Четыре года назад болгарское правительство отказалось от участия в российском газовом проекте. Теперь — жалеет.

"Перетягивание каната, какой дорогой, каким маршрутом пойдут энергетические потоки предопределяет экономические проекты. Предопределяет цепочку поставок, предопределяет производственные мощности, это конкурентная борьба, и Болгария в этой борьбе оказалась в роли случайной жертвы", — вспоминает Георги Минчев, председатель Болгаро-Российской торговой палаты.

308 километров газовой магистрали обещают построить в рекордно короткие сроки – до конца 2019 года. Объем инвестиций составит 1 миллиард 400 миллионов евро. Главный подрядчик по проекту – итало-саудовский консорциум АРКАД, но трубы будут российского производства. Российские компании также получат контракты на строительство инфраструктуры.

"Наша компетенция в первую очередь это поставка оборудования, в частности, если мы говорим про основное оборудование, это поставку трубной продукции из России. Это достаточно большой объем, с учетом того, что часть трубной продукции уже планируется к поставке, и мы рассчитываем на то, что производная труба она будет востребована", — заявил Денис Мантуров.

Первые кубометры газа придут в Болгарию уже через полгода.