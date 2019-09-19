Органы безопасности пресекли деятельность крымской группы мошенников в погонах

В Ялте задержаны "торговцы" российскими паспортами. Операцию разрабатывала ФСБ. Преступниками оказались высокопоставленные сотрудники полиции.

Начальник отдела миграции Ялты удивлён встрече. Константин Мишинёв только что закончил тренировки в спортзале, устал, а теперь предстоит отвечать на неудобные вопросы. По версии следствия, он создал преступную группу, которая за деньги помогала оформить гражданство России иностранцам. Уже в кабинете ему объяснили: незаконная схема — раскрыта. Отпираться бесполезно.

На рабочем столе подполковника — иконы. В столе — папки с записями, которые теперь будут изучать следователи и коробка с ключами. Но ключа от сейфа среди них не было — пришлось вскрывать.

Участников группы — минимум шесть человек. Трое полицейских и трое гражданских. Их, по версии следствия, использовали, чтобы не брать деньги напрямую. Посредников в ходе спецоперации взяли с поличным. При получении конвертов на ладонях появились соответствующие следы. Ультрафиолет показывает, что гражданин не чист на руку. Задержанных рассказывает, сколько взял.

Согласно договору — 210 тысяч. Скорее всего, 210 тысяч — это цена одного российского паспорта. Хотя, ценник мог быть, что называется, "плавающим".

"В ходе спецмероприятий были проведены обыски по местам работы и жительства подозреваемых. Изъята вся необходимая документация, представляющая интерес для следствия. В настоящее время в Главном следственном Управлении проходят допросы фигурантов уголовных дел. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании по отношению к ним меры пресечения", — сообщила Ольга Постнова, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

Спецоперация стала результатом взаимодействия сразу нескольких ведомств. Следственный Комитет ведёт работу по материалам, полученным от управления ФСБ по Республике Крым, а ещё активное участие принимает Главное управление собственной безопасности МВД.

"Их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом", — заявила Ольга Богославская, заместитель начальника пресс-службы МВД по Республике Крым.

Сейчас выясняется, как долго действовала группа, и скольким иностранцам удалось купить гражданство.

Сейчас подозреваемые находятся на допросе в Главном следственном управлении Республики Крым. Назначена служебная проверка. Если вина сотрудников подтвердится, то они будут уволены из органов внутренних дел. По части пятой статьи 290 Уголовного кодекса РФ — им может грозить штраф и лишение свободы от семи до 12 лет.