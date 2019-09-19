В Новосибирске расследуют обстоятельства трагедии

Мать с двухгодовалым малышом провалилась в яму с кипятком. Просто гуляли с коляской по улице и асфальт буквально ушёл из-под ног — внизу оказалась недостроенная теплотрасса. Теперь оба в больнице.

Двухлетний малыш почти сутки — в реанимации. В состоянии ожогового шока. "Мы данное состояние трактуем, как тяжелое, стабильное. Мама ребенка не поступала в отделение реанимации, не было состояния ожогового шока", — рассказывает Игорь Саматов, начальник службы анестезиологии и реанимации Новосибирской областной больницы.

Но психологический шок был! Ожоги мама и сын получили во время прогулки в родном районе. Асфальт провалился под ногами и люди оказались в раскаленной воде, едва не по пояс.

Место происшествия сейчас огорожено. И эти ямы частично уже рукотворные. Представители застройщиков рассказали, что приезжали из Следственного комитета, доламывали асфальт, чтобы проверить, не осталось ли где-то пустот. И, как видно, провалиться по пояс взрослому человеку здесь нереально, но, когда земля уходит из-под ног, упасть в яму с кипятком – очень просто.

Тепловой колодец, откуда шел кипяток, находится рядом с недостроенным домом. Представители собственника считают, их вины нет. Воды там быть не должно.

"Вода по правилам должна поступать, когда объект ввели в эксплуатацию, нам тепло подавать некуда", — оправдывается Денис Цекарь, руководитель компании застройщика.

Об этом же застройщики сообщили представителям Следственного комитета, которые начали проверку и опрашивают возможных подозреваемых. Кому принадлежат коммуникации, и кто виноват в том, что два человека в больнице — предстоит разбираться. А женщине и малышу — долго лечиться. Сегодня ребенка перевели из реанимации в палату к маме.