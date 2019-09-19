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19 сентября 201900:50

Ничья "Атлетико" и "Ювентуса" вывела "Локомотив" в лидеры группы

EPA

В Старом Свете завершились матчи второго игрового дня стартового тура групповых состязаний футбольной Лиги чемпионов. В группе "D", где выступает и московский "Локомотив", играли главные фавориты – мадридский "Атлетико" и итальянский "Ювентус". Ничья – 2:2.

История последних по времени встреч этих двух команд полна драматизма не только из-за очного противостояния, но и потому, что португальский лидер "Юве" Криштиану Роналду очень досаждал "матрасникам", будучи игроком мадридского "Реала". Фанаты "Атлетико" всегда встречают Криша враждебно.

Но на сей раз пятикратный обладатель "Золотого мяча" оказался в тени своих партнеров, которые в Мадриде едва не взяли 3 очка, ведя в счете до 90-й минуты игры. После нулевого первого тайма Куадрадо и Матюиди к 65-й минуте вывели "Старую синьору" вперед – 2:0.

Надо сказать, что в этот момент ставки букмекеров резко взлетели на победу гостей, хотя перед началом игры в фаворитах ходили "матрасники" из Мадрида. Но "Атлетико" сумел отыграться: сначала Савич сократил счет, а на последней минуте основного времени Эррера спас хозяев. Ничья двух фаворитов вывела в лидеры группы московский "Локо", который в это же время выиграл в Германии у "Байера" – 2:1.

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