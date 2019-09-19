Новости Спорт

Все видео этой рубрики
19 сентября 201902:40

Юрий Семин: травмы Миранчуков создали "Локомотиву" проблемы

EPA

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, чьи подопечные стартовали в Лиге чемпионов с гостевой победы над немецким "Байером" (2:1), поделился впечатлениями от матча и от перспектив сыграть следующий матч в чемпионате страны в утренние часы.

"Одно дело задание и тактические наработки, другое – исполнители, — цитирует Семина официальный сайт "Локомотива". – Главные действующие лица – это футболисты. Я хочу сказать им большое спасибо. Сыграли дисциплинированно, четко представляли свою работу, поэтому и победили".

"После травм Миранчуков у нас не было особых вариантов. Как оказалось, правильное решение приняли мы, выпустив Мурило, который сыграл хорошо. Он уже играл на этой позиции, но именно в "Локомотиве" ни на тренировках, ни во время контрольных матчей не выходил в опорной зоне. Молодец – сыграл с листа и сделал то, что мы просили", — сказал тренер.

По мнению наставника "Локо", очень сильно сыграли авторы голов в ворота немецкой команды Баринов и Крыховяк, которые успевали и разрушать и атаковать: "Сегодняшняя победа серьезная. Но заглядывать далеко вперед нам не нужно – необходимо подготовиться к матчу в 11:30 утра в Оренбурге. Это самое важное сейчас".

Семин подверг критике составителей календаря чемпионата России, которые поставили матч "Оренбург" – "Локомотив" на столь раннее время: "Вот как можно после такого матча, как сегодня, в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо. Интересно, кто поставил матч на такое время?"

Сейчас

02:25

Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе

23:52

Столичный "Локомотив" с победы стартовал в футбольной Лиге чемпионов

23:10

Все начиналось как слухи: что известно о болезни Заворотнюк

21:45

Федрезерв США снизил базовую ставку

19:22

Полицейский расстрелял коллег у метро "Рязанский проспект"

17:59

Неизвестный угрожает взорвать метромост в Киеве

16:46

Трамп выбрал преемника Джона Болтона

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Заподозренный в получении взятки полицейский начал стрелять в коллег еще в метро

Заподозренный в получении взятки полицейский начал стрелять в коллег еще в метро

4 часа назад
Непростые переговоры: в Минске Киев попытался изменить "формулу Штайнмайера"

Непростые переговоры: в Минске Киев попытался изменить "формулу Штайнмайера"

5 часов назад
Московский "Локомотив" с победы стартовал в Лиге чемпионов

Московский "Локомотив" с победы стартовал в Лиге чемпионов

3 часа назад

Трансляции

11:00

Заседание Правительства РФ
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
14:00

Пресс-конференция глав МИД России и Нигера
16:15

Форум Оружейников России. Пленарное заседание
Все трансляции
Органы безопасности пресекли деятельность крымской группы мошенников в погонах

Органы безопасности пресекли деятельность крымской группы мошенников в погонах

2 часа назад
Путин пообещал российским изобретателям устранить бюрократические барьеры

Путин пообещал российским изобретателям устранить бюрократические барьеры

5 часов назад
СМИ: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно

СМИ: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно

5 часов назад
Алла Бут встречается с мужем в американской тюрьме

Алла Бут встречается с мужем в американской тюрьме

5 часов назад
Россиянам грозят проблемы с лечением онкозаболеваний

Россиянам грозят проблемы с лечением онкозаболеваний

3 часа назад
Главное найти крайнего: США и Эр-Рияд продолжают обвинять Тегеран

Главное найти крайнего: США и Эр-Рияд продолжают обвинять Тегеран

5 часов назад
Российский "газовый спрут" вытянет еще одно щупальце в Европу

Российский "газовый спрут" вытянет еще одно щупальце в Европу

2 часа назад
Где работают больше всего: топ-10 стран мира

Где работают больше всего: топ-10 стран мира

20 часов назад
В Новосибирске расследуют обстоятельства трагедии

В Новосибирске расследуют обстоятельства трагедии

2 часа назад
МС-21 впервые поднялся в небо над Стамбулом

МС-21 впервые поднялся в небо над Стамбулом

3 часа назад
"Дикси", "Бристоль" и "Красное&белое" объединились

"Дикси", "Бристоль" и "Красное&белое" объединились

14 часов назад
К Малахову пришел бомж с заявлением, что он сын Валерия Золотухина

К Малахову пришел бомж с заявлением, что он сын Валерия Золотухина

9 часов назад
Паулина Андреева опубликовала фото в роскошном свадебном платье

Паулина Андреева опубликовала фото в роскошном свадебном платье

11 часов назад
Радио "Маяк" представило умную колонку для детей

Радио "Маяк" представило умную колонку для детей

10 часов назад
Оркестр Когана посвятит концерт 100-летию Елизаветы Гилельс

Оркестр Когана посвятит концерт 100-летию Елизаветы Гилельс

11 часов назад
Бельгийский органист Этьен Валан даст концерт в Доме музыки

Бельгийский органист Этьен Валан даст концерт в Доме музыки

12 часов назад
Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Илону Пасхалову спасет дорогое лекарство

17.09.2019 14:15
Алексей Бородин: жизнь живого театра кроется в броуновском движении

Алексей Бородин: жизнь живого театра кроется в броуновском движении

16.09.2019 13:30
В Москве открылся первый в России фестиваль Youtube-блогеров

В Москве открылся первый в России фестиваль Youtube-блогеров

3 часа назад
Все начиналось как слухи: что известно о болезни Заворотнюк

Все начиналось как слухи: что известно о болезни Заворотнюк

3 часа назад
Арестован адвокат Хасавов: его обвиняют в подкупе и воспрепятствовании правосудию

Арестован адвокат Хасавов: его обвиняют в подкупе и воспрепятствовании правосудию

4 часа назад
Федрезерв США снизил базовую ставку

Федрезерв США снизил базовую ставку

4 часа назад
Все главы администраций Крыма сложили свои полномочия

Все главы администраций Крыма сложили свои полномочия

5 часов назад
США передали России 16 похищенных указов Николая Второго

США передали России 16 похищенных указов Николая Второго

5 часов назад
Пьяная балерина, избившая полицейских, угодила на 2 месяца в тюрьму

Пьяная балерина, избившая полицейских, угодила на 2 месяца в тюрьму

7 часов назад
В Подмосковье нашли свалку с копиями паспортов россиян

В Подмосковье нашли свалку с копиями паспортов россиян

8 часов назад
Общее дело: благодаря инициативам супермаркетов каждый может внести вклад в экологию планеты

Общее дело: благодаря инициативам супермаркетов каждый может внести вклад в экологию планеты

9 часов назад
Ямальские инкассаторы едва не стали добычей медведя

Ямальские инкассаторы едва не стали добычей медведя

9 часов назад
Осенние пробки: 10 городов с самыми загруженными дорогами

Осенние пробки: 10 городов с самыми загруженными дорогами

9 часов назад
Мария Шарапова считает своим домом США

Мария Шарапова считает своим домом США

10 часов назад
Comic Con Russia-2019: все, что вы хотели знать о конвенте, но боялись спросить

Comic Con Russia-2019: все, что вы хотели знать о конвенте, но боялись спросить

10 часов назад
Fossil выпустит смарт-часы с механическими стрелками и циферблатом на E-Ink

Fossil выпустит смарт-часы с механическими стрелками и циферблатом на E-Ink

10 часов назад
Россия vs США: занимательное человеко- и машиноисчисление

Россия vs США: занимательное человеко- и машиноисчисление

12 часов назад
Рогозин знает, откуда дырки на МКС, и когда окупится SpaceX

Рогозин знает, откуда дырки на МКС, и когда окупится SpaceX

12 часов назад
Россиянин отказывается уезжать из аварийного дома из-за 16 кошек

Россиянин отказывается уезжать из аварийного дома из-за 16 кошек

13 часов назад
Дети и обезьяны используют для общения одни и те же жесты

Дети и обезьяны используют для общения одни и те же жесты

14 часов назад
Тайна века: Mitsubishi анонсировала загадочный внедорожник

Тайна века: Mitsubishi анонсировала загадочный внедорожник

14 часов назад
Впервые в России в зале "Зарядье" будет дирижировать Рейнгард Гёбель

Впервые в России в зале "Зарядье" будет дирижировать Рейнгард Гёбель

15 часов назад
В самой большой тематической зоне "Острова мечты" установили все аттракционы

В самой большой тематической зоне "Острова мечты" установили все аттракционы

15 часов назад
10 самых красивых моментов из мультфильмов

10 самых красивых моментов из мультфильмов

15 часов назад
В Петербурге "отель на час" оборудовали в автофургоне

В Петербурге "отель на час" оборудовали в автофургоне

16 часов назад
Производитель Ray-Ban поможет Facebook выпустить AR-очки

Производитель Ray-Ban поможет Facebook выпустить AR-очки

16 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку