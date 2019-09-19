Формула-1. Пожары в Индонезии могут помешать гонкам в Сингапуре

Организаторы очередного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" — Гран-при Сингапура, — столкнулись со сложностями, чему причиной стали лесные пожары в Индонезии. Сингапур оказался в кольце плотной дымовой завесы из-за сжигания соседями лесов для сельскохозяйственных нужд.

Правда, государственные структуры Сингапура пока не признают существования проблемы и даже выступили с официальным заявлением, в котором сообщили о наличии плана действий для разрешения ситуации, сообщает Grandprix247. Тем не менее, проведение Гран-при Сингапура находится под вопросом: густой смог создал проблемы с дыханием и видимостью.