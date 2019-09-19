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19 сентября 201903:25 Николай Соколов

ЧП в Екатеринбурге: весь город ищет татуированного кота – звезду Instagram

ЧП в Екатеринбурге: весь город ищет татуированного кота – звезду Instagram

Животное не может сказать, нужна ему татуировка или не нужна. Может быть, этому сфинксу была не нужна? Кот сбежал. Хозяин в шоке. Особые приметы в виде звезд на плечах — пока в поисках не помогают.

"Очень сильно переживаю, не ем, не сплю" — это из поста отнюдь не сентиментального уральского бойца ММА Рустама Кары. Который объявил всеобщие поиски своего кота.

Пропал он на трассе Екатеринбург-Челябинск. "Выпрыгнул из окна машины и растворился в темноте".

Казалось бы — неприятный, но всё-таки — банальный случай. Вот только в поиски этого кота вовлечено огромное количество людей. Ведь сфинкса по кличке Бес — знают далеко за пределами Урала. Кличка соответствует внешнему виду — туловище лысого животного покрыто тюремными татуировками.

Дошло до того, что у кота даже есть своя отдельная страница в Инстаграме. Так что, узнать беглеца будет нетрудно. Но пока — зацепок немного. Поиски продолжаются уже двое суток. Из-за чего хозяин "не находит себе места" и ест успокоительные таблетки "горстями".

Защитники животных гадают. Возможно "коту надоела такая кошачья жизнь". Он просто сбежал. Не стерпел татуировок.

"Животное не может сказать, нужна ему татуировка или не нужна. Человек у нас, дай бог, имеет свою волю. Сам знает, нужна татуировка или нет, а татуировка у животных говорит, что это — блажь или желание владельца", — считает Владислав Костылев, ветеринар-хирург.

Животному могло быть больно. При этом, татуировка в случае исчезновения может спасти жизнь. Как в истории с пропажей человека, так и животного, это особые приметы. Для Бесика – это защита от кражи или перепродажи, порода сфинкса – востребованная.

При этом, противники Кары в интернете изучают не только фотографии татуированного кота, но и внимательно разглядывают другие видео владельца.

Зоологи уверяют, существуют популярные интернет-заблуждения. Вам — нравится. Но животному может быть вредно.

Хозяина пропавшего кота тяжело было уговорить общаться с прессой. Уверяет, он – не блогер. Но все его обвиняют в попытке сорвать популярность, припоминая историю с пропажей кота Бари Алибасова.

Инстаграм у Кары появился намного позже, чем татуировки у кота. Если бы была цель собрать просмотры и лайки — сделал бы это намного раньше.

Оказывается, животные, живущие с ним, это спасенные или тех, кого он забрал у не очень хороших владельцев. Но в основном занимается спортом, чаще видео и фото на эту тему, а еще благотворительность. С друзьями-бойцами посещают детские дома.

Возможно, уральцу придется немного изменить подходы к своей странице и питомцам. Ведь в блогосфере, в отличие от реального мира, там по лайкам и просмотрам, и комментариям, остается пожелать скорейшего воссоединения. Ведь те, у кого есть или были домашние животные, хорошо знают, каково это — их потерять.

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