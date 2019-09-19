Более трети населения Бермуд остались без света

Из-за приближающегося к бермудским островам урагана "Умберто" около 25 тысяч проживающих там людей остались без электричества. Всего население Бермуд составляет около 65 тысяч человек.

Как сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США, к настоящему времени "Умберто" достиг третьей из пяти по шкале Саффира – Симпсона категории, сейчас он находится в 160 километрах к северо-западу от побережья островов, передает ТАСС. Максимальная скорость ветра в пределах урагана, движущегося в северо-восточном направлении, достигает 54,1 метра в секунду.