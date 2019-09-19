Тренер "Реала" Зидан: моей команде не хватило интенсивности

Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан, чья команда разгромно проиграла на старте Лиги чемпионов французскому "Пари Сен-Жермен" (0:3), отдал должное сопернику и посетовал на то, что его подопечные не показали должной динамики в игре.

"Нам явно не хватало интенсивности, — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА. – Мы проигрывали много единоборств, а это всегда осложняет задачу, когда играешь с "ПСЖ". Я обеспокоен тем, что моя команда не выступила на том уровне, которого требует этот турнир и такой соперник".

"У "ПСЖ" очень хорошая команда, они создают моменты. Но меня заботит не это. Главное – как получилось, что парижане превосходили нас во всем? Главное – в интенсивности, вернее – в ее отсутствии, это раздражает меня больше всего", — признался тренер "Реала".

По словам наставника мадридистов, его штаб знал, что "ПСЖ" будет оказывать давление: "Но мы не были по-настоящему в игре ни в один момент времени. Обычно мы создаем много моментов, сегодня два гола отменили, но и с ними шансов было маловато. Когда мы побеждаем – это победа всех, когда проигрываем – виноваты все".

"Интенсивность – главное на поле. Можно провести худший матч, но, если ты играешь интенсивно, жестко ставишь ногу, выигрываешь единоборства, ты можешь и победить. Но мы этого не делали сегодня", – сказал французский специалист.