Новая ВПП резко увеличит пропускную способность аэропорта Шереметьево

В четверг, 19 сентября, в московском аэропорту Шереметьеву запускают в эксплуатацию новую – третью – взлетно-посадочную полосу (ВПП). После церемонии открытия она примет первый рейс авиакомпании "Аэрофлот", который прибудет из Санкт-Петербурга.

Планируется, что в церемонии открытия ВПП-3 примут участие спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель Росавиации Александр Нерадько, губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководители профильных организаций и авиакомпаний.

Ранее сроки ввода в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьева неоднократно переносились, напоминает РИА Новости Так, в начале апреля текущего года в Минтрансе РФ планировали, что она заработает до июня, но уже в конце того же месяца Росавиация сообщала, что строительство планируется завершить 1 июля., позже этот срок был передвинут на 1 сентября.

С открытием третьей ВПП количество взлетно-посадочных операций в воздушной гавани увеличится почти вдвое — с 55 до 90 в час. Длина новой полосы — 3200 метров, ее ширина – 60 метров.