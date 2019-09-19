Лига чемпионов. На звание лучшего игрока четверо претендентов

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, хавбек "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария, нападающий "Зальцбурга" Эрлинг Холанн и полузащитник загребского "Динамо" Мислав Оршич претендуют на звание лучшего игрока первой недели Лиги чемпионов.

Голосование среди четверки претендентов стартовало на официальном сайте Европейского союза футбольных ассоциаций. Кандидаты были выбраны УЕФА по итогам матчей стартового тура группового этапа главного евротурнира.

Тер Штеген в матче с дортмундской "Боруссией" (0:0) совершил четыре сейва, в том числе отразил пенальти. Ди Мария оформил голевой дубль в победной игре с "Реалом" (3:0). Холанн стал автором трех голов в игре с "Генком" (6:2). Оршич совершил хет-трик в ворота "Аталанты" (4:0).