Военные завершили дезинфекцию пострадавших от паводка населенных пунктов Приамурья

В Амурской области завершились работы по дезинфекции подтопленных населенных пунктов. Специалисты Восточного военного округа за полтора месяца обработали десятки сел и городов. Им удалось не допустить массовых вспышек инфекционных заболеваний среди местного населения, а также других неблагоприятных экологических последствий паводка.

Работу начали с северных районов Приамурья в начале августа, а в сентябре уже перешли к дезинфекции юга. Из-за высокой плотности населения особое внимание уделили столице региона — Благовещенску. Там было обработано более 350 домов, сообщает телеканал "Россия 24"