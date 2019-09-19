В NASA сомневаются в реализации новой лунной программы к 2024 году

Бывший астронавт, а ныне влиятельный чиновник НАСА Кеннет Бауэрсокс сомневается в том, что американские астронавты высадятся на Луну в 2024 году. Об этом он сообщил на слушаниях комитета по науке, космосу и технологиям в Конгрессе США. По словам Бауэрсокса, чтобы был шанс успеть к 2024 году, ведомству предстоит решить многие технические и финансовые вопросы.

Весной НАСА анонсировало новую программу освоения Луны, напоминает телеканал "Россия 24". Она будет состоять из трех этапов: непилотируемый полет космического корабля вокруг естественного спутника, затем облёт с экипажем на борту, и высадку астронавтов на поверхность Луны.