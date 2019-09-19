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19 сентября 201906:53

Американская разведка продолжает копать под Трампа

Американская разведка продолжает копать под Трампа

Дональда Трампа подозревают в разглашении государственной тайны. Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером. Об этом сообщает газета "Вашингтон Пост" со ссылкой на источники.

С кем и о чем разговаривал Трамп, неизвестно, но беседа содержала некое обещание, настолько тревожное, что разведчик забил тревогу и сообщил начальству. В разведсообществе решили, что информация заслуживает доверия, и что жалоба "срочная".

Обычно это предполагает уведомление комитетов обеих палат конгресса по надзору, сообщает телеканал "Россия 24". Но исполняющий обязанности главы национальной разведки США Джозеф Магуайр отказался сообщить детали законодателям.

За пять недель до поступления жалобы Трамп общался или взаимодействовал по меньшей мере с пятью иностранными лидерами. Среди них был и телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, инициированный Белым домом. Кроме того Трамп получил по меньшей мере два письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына, и лично встретился с премьер-министрами Пакистана и Нидерландов, а также эмиром Катара.

Обращение Трампа с секретной информацией беспокоит сотрудников американских спецслужб с самого начала его президентства. В мае 2017 года они обвинили американского лидера в раскрытии секретных сведений об операциях в Сирии Сергею Лаврову.

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