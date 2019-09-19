Камчатский медведь уплыл в открытое море. Видео

Морж, а не медведь! Так в сети комментируют забавные кадры с Камчатки. На видео из Авачинской бухты — бурый медведь посреди бурного моря. Авторов удивил тот факт, что косолапый отплыл на сотни метров и похоже был твёрдо намерен перебраться на противоположный берег.

Учёные говорят, что такой заплыв — явление редкое, но были и случаи, когда медведи добирались до островов в десяти километрах от большой земли. Что касается этого мишки, местных жителей беспокоит тот факт, что хищник направляется в сторону города Вилючинска.