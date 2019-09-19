Взрыв в Афганистане: 7 погибших, десятки раненых

В южной афганской провинции Забуль прогремел взрыв в городе Калат. В результате террористической атаки погибли семь человек, еще 85 получили ранения различной степени тяжести. Заложенная в автомобиль бомба сработала вблизи отделения безопасности. Все близлежащие здания полностью разрушены

Ответственность за взрыв взяла на себя радикальная группировка "Талибан" (запрещена в России). Атака произошла спустя два дня после того, как 17 сентября талибы, угрожавшие сорвать запланированные на конец сентября выборы президента Афганистана, организовала взрывы в столице страны Кабуле и провинции Парван, напоминает РИА Новости. Жертвами этих атак стали 48 человек, 80 пострадали.