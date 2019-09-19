Дочь Заворотнюк впервые высказалась в Сети о болезни матери

Пользователи Instagram обсуждают сообщение, опубликованное от имени старшей дочери Анастасии Заворотнюк, в котором она прокомментировала состояние здоровья своей знаменитой мамы, находящейся в критическом состоянии из-за четвертой степени злокачественной опухоли мозга — глиобластомы, пишет News.ru.

В соцсети Анна Заворотнюк разместила несколько постов, в которых она поблагодарила всех неравнодушных, и напомнила, что их семья не собирает средства для помощи артистке. При этом нет абсолютной уверенности в том, что страница не фейковая.

Ранее появилась информация об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк. Сообщалось, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" пришла в сознание и начала самостоятельно дышать.

Однако эта информация официально не подтверждена, так как родственники хранят молчание.