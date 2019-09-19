По факту взрыва в общежитии Златоуста возбудили уголовное дело

СК выясняет подробности резонансного инцидента на Южном Урале. По факту взрыва гранаты в одном из общежитий Златоуста возбудили уголовное дело. Об этом сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал".

Напомним, ЧП произошло накануне. По предварительным данным, в здании один из жильцов во время бытового конфликта взорвал самодельную гранату. В итоге мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался, еще трое — пострадали. Известно, что в момент происшествия погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

СК принял решение — возбудить уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ "Убийство". В ближайшее в время будут назначены экспертизы для выяснения точных причин и обстоятельств случившегося, рассказали в областном управлении ведомства.