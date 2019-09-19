Физики СО РАН представят обновленный проект коллайдера до конца года

Новосибирские физики завершат обновленный проект электрон-позитронного коллайдера "Супер С-Тау фабрика" к концу года. Он был изменен таким образом, что снизить стоимость разработки почти в 2 раза.

"Финансирует работы Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. В настоящий момент специалисты определяют магнитно-оптическую структуру коллайдера. Ведутся расчётные работы, чтобы в итоге получить необходимую производительность", — рассказал ГТРК "Новосибирск" директор Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН Павел Логачев.

По планам, стоимость проекта сократится в 1,5 — 2 раза. Будет уменьшен периметр установки, теперь она составит 470 метров (ранее 800). Кроме того, будет исключены некоторые дорогостоящие решения, при этом точность измерений останется на прежнем уровне.

Напомним, ранее сообщалось, новосибирские ученые получили на проект коллайдера грант в 2 миллиона евро. Деньги выделили по программе CREMLINplus. Финансирование начнется с со следующего года.