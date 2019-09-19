Ветеранам Нижнеудинска из зоны затопления отправили 10 тонн свежих овощей

Ветеранам Нижнеудинска отправили гуманитарный груз — это 10 тонн овощей от сельхозпроизводителей региона. Картофель, морковь и капуста свежего урожая — все раздавали бесплатно по заранее составленным спискам, тем кто из-за наводнения остался без урожая.

Как передает "Вести Иркутск", ранее попавшие в зону затопления пенсионеры обратились за помощью к председателю Заксобрания Иркутской области Сергею Соколу. Спикер рассказал, что на обращение ветеранов Нижнеудинска, у которых паводок затопил огороды и садовые участки, оперативно откликнулись аграрии. Они собрали целый грузовик со свежим урожаем и отправили адресатам.